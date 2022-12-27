Коронавирус в Воронежской области на утро 27 декабря: 42 человека заболели, никто не умер

Больше, чем в половине случаев заболеваний коронавирус протекает тяжело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи сообщили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро вторника, 27 декабря, заразились 42 человека, 22 из них попали в больницу. Напомним, на начало дня 26 декабря была схожая картина: 40 заболевших, из них 25 госпитализировали. Получается, что количество заразившихся вроде бы небольшое, но больше половины хворают тяжело. С начала эпидемии заболели коронавирусом уже 470 582 жителя Воронежской области.

За сутки никто не умер. Смертей нет уже больше недели, в последний раз два летальных исхода были зафиксированы на утро 19 декабря. Жертв коронавируса в Воронежской области по-прежнему 8 599.

На этот раз выздоровели 52 человека. Напомним, на утро 26 декабря победивших ковид было всего 21. Всего от коронавируса избавились 461 285 жителя Воронежской области.

В то же время резко возросло число заболеваний ОРВИ и гриппом. За неделю с 19 по 25 декабря заразились 23 117 жителей Воронежской области. Причем 82 процента заболеваний вызвано вирусами гриппа.