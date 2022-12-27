В Воронежской области водитель «Лады» вылетел с дороги и перевернулся: ранена женщина

Машина улетела в лесопосадки на краю дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 26 декабря, в 11.20 в Новохоперском районе на 13 километре дороги Курск-Борисоглебск-Новохоперск–Троицкое случилась авария. 55-летний местный житель, руливший автомобилем ВАЗ-2120, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась на крышу.

Водитель серьезных травм не получил. А вот его пассажирка, 55-летняя местная жительница, попала в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 26 декабря около 18 часов в Семилукском районе вылетел в кювет и опрокинулся набок рейсовый автобус. В аварии получили травмы двое мужчин и две женщины. Проверкой обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Следственного комитета.