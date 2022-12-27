Под Воронежем автобус вылетел в кювет и опрокинулся набок: ранены четыре человека

Автобус после аварии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В понедельник, 26 декабря, около 18 часов в Семилукском районе 63-летний водитель рейсового «ПАЗа» № 107, ехавшего по дороге из Нижней Ведуги в Старую Ольшанку, потерял контроль над машиной. Автобус вылетел в кювет и опрокинулся.

В аварии получили травмы две женщины 48 и 64 лет и двое 60-летних мужчин. Их отвезли в больницу. Медики устанавливают степень тяжести травм.

По предварительным данным, ДТП случилось в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий. Выяснением других причин аварии занимаются сотрудники Следственного комитета.

Одной из причин аварии стали сложные погодные условия. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Организована проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках нее опросят водителя и пассажиров автобуса, возможных очевидцев аварии. Назначили необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую для установления степени тяжести вреда здоровью. Наши сотрудники изучат документы, регламентирующие оказание услуг по перевозке граждан, административный материал по факту ДТП. Они также проведут иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.