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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:42

В Воронежской области определили базовые цены путевок в детские лагеря в 2023 году

Один день будет стоить от 377 до 927 рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Детский отдых стоит недешево.

Детский отдых стоит недешево.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти определили базовую стоимость путевок в детские лагеря Воронежской области в 2023 году. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 26 декабря.

В стационарном месте отдыха с круглосуточным проживанием один день для ребенка обойдется в 927 рублей. Если лагерь нестационарный, сумма поменьше – 754 рубля. В лагере только с дневным пребыванием детей стоимость путевки - 377 рублей.

В сумму путевки также входит питание. В день за одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием нужно будет заплатить от 132 рублей. В тех местах отдыха, где дети будут находиться, не уходя на ночь домой, питание обойдется в сумму не менее 377 рублей в сутки.