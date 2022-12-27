В Воронеже мужчина сломал рукой боковое зеркало иномарки

Расправа над зеркалом близится к завершению. Фото: кадр с видео

Странное поведение мужчины в ЖК «Лазурный» Железнодорожного района попало в объектив видеокамеры. В воскресенье, 25 декабря, около пяти часов утра он сначала поговорил по телефону. Видимо, общение так взбесило его, что мужчина накинулся на стоявший рядом автомобиль «Рено». Точнее, на его зеркало. Мужчина стал выламывать его. Зеркало долго не поддавалось, но потом уступило напору дебошира плотного телосложения.

Что стало причиной такого неадекватного поведения, пока неясно. Возможно, это выяснят сотрудники правоохранительных органов. Тем более, что доказательство порчи имущества налицо.