Глава Рамонского района Воронежской области покинет свой пост

Николай Фролов. Фото: с сайта администрации Рамонского района.

В понедельник, 26 декабря, губернатор Воронежской области встретился с главой Рамонского района Николаем Фроловым. Александр Гусев выслушал доклад о социально-экономическом состоянии района. Судя по всему, полученные сведения удовлетворили губернатора, потому что он предложил Фролову должность (судя по всему, важную) в правительстве области. От таких предложений обычно не отказываются. Николай Фролов не стал исключением из правил.

Глава благополучного района, граничащего с Воронежем, стал широко известен из-за покушения на него. 26 декабря 2019 года (ровно три года назад) сработало взрывное устройство, заложенное то ли в служебной машине Фролова, то ли рядом с ней. Глава района получил ранения обеих ног, но не тяжелые. После двухмесячного курса лечения он вернулся на работу. О поимке террористов, равно как и о каких-либо результатах расследования этого преступления, силовики с тех пор не сообщали.