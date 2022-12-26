Дошло до суда дело о "торговле" местами на кладбищах Воронежа

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МКУ «Администрация городских кладбищ». Напомним, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с марта по декабрь 2021 года фигурант незаконно выдавал разрешения на захоронение умерших на кладбищах Воронежа без необходимых документов и процедур. По указанию руководителя сотрудники ритуальных фирм хоронили покойных с нарушением установленного порядка, получая взамен денежные «премии». Таким образом за указанный период работники похоронных служб получили более 1 млн 800 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. На время следствия он отстранен от занимаемой должности.

Дальнейшую судьбу директора решит Советский суд, куда направили на рассмотрение уголовное дело. Фигуранту грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.