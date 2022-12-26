«Дети найдены»: следователи рассказали о поисках сбежавшего подростка с годовалым племянником

Четыре дня назад пропали 14-летний подросток и его годовалый племянник из Борисоглебска. За их судьбой следили несколько дней. Следователи рассказали, они найдены. Они в безопасности. Их жизням ничего не угрожает. Об этом пояснили 26 декабря в пресс-службе регионального СКР.

– Дети найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В период отсутствия преступления в отношении них не совершались, – сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

Пока неизвестно, где и с кем находились дети все это время. Правоохранительные органы информацию не раскрывают.