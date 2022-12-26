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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:34

Воронежские школьники записали ролик ко Дню Государственного гимна России

В этом году праздник отмечается в 22-ой раз
Ирина КАЗАНИНА

30 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации был утверждён текст Государственного гимна Российской Федерации. Впервые официально новый гимн прозвучал на торжественном приёме в Большом Кремлёвском дворце по случаю Нового 2001 года, а 1-го января 2001 года он прозвучал после новогоднего обращения Президента Российской Федерации.

С тех пор ежегодно 25-го декабря вся страна отмечает День Государственного гимна Российской Федерации.

В Воронеже в честь праздника активисты из 13-й школы записали патриотичный видео-ролик и разместили его в соцсетях.

- Являясь одним из главных объединяющих символов страны, Государственный гимн России своим звучанием вызывает чувство гордости за нашу Родину, подчеркивает её величие и всенародную любовь к ней, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.