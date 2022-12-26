Воронежские школьники записали ролик ко Дню Государственного гимна России

30 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации был утверждён текст Государственного гимна Российской Федерации. Впервые официально новый гимн прозвучал на торжественном приёме в Большом Кремлёвском дворце по случаю Нового 2001 года, а 1-го января 2001 года он прозвучал после новогоднего обращения Президента Российской Федерации.

С тех пор ежегодно 25-го декабря вся страна отмечает День Государственного гимна Российской Федерации.

В Воронеже в честь праздника активисты из 13-й школы записали патриотичный видео-ролик и разместили его в соцсетях.

- Являясь одним из главных объединяющих символов страны, Государственный гимн России своим звучанием вызывает чувство гордости за нашу Родину, подчеркивает её величие и всенародную любовь к ней, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.