Чуть не убившему ребенка камнем воронежскому пенсионеру дали два года условно

В Воронеже состоялся суд на 66-летним мужчиной, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пенсионер бросил в девятилетнего ребенка камнем за то, что тот бегал по крыше металлический гаражей на улице Иркутской. Булыжник угодил мальчику в голову, сломал лобную кость и вызвал ушиб головного мозга. С этими травмами пострадавшего долго лечили в больнице. Причиненный вред квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В воронежском СУСКе сообщили, что в ходе следствия фигурант частично признал вину, поясняя, что хотел припугнуть детей. Несмотря на это, собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.