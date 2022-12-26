В Воронежской области житель Крыма улетел в глубокий кювет на своем автомобиле «Хендай-Солярис»

Машина далеко улетела с дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Вечером в воскресенье, 25 декабря, на дороге Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон случилась авария. 25-летний житель Крыма ехал по ней на автомобиле «Хендай-Солярис», потерял контроль над машиной и вылетел на ней в глубокий кювет. Удар оказался не очень сильным. Однако вытащить машину у крымчанина не получилось.

К счастью, мимо ехали автоинспекторы - старший лейтенант Владимир Назарьев и младший лейтенант Дмитрий Лютиков. Они увидели терпящего бедствие водителя, вырубили деревья, чтобы обеспечить доступ к автомобилю. А потом остановили «КамАЗ» - манипулятор и попросили помочь вытащить «Хендай». Шофер грузовика согласился. Автомобиль благополучно вытащили. Житель Крыма поблагодарил инспекторов ГИБДД за своевременную помощь.