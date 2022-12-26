В Воронеже отчима-истязателя на три года отправили в колонию

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже суд признал вину 43-летнего отчима, в истязании двоих детей своей жены от первого брака. Жертвами изверга стали 9-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые регулярно подвергались побоям со стороны отчима. Кроме них в семье был двухлетний совместный ребенок пары.

Следователи установили, что мужчина в период с июня 2019 года по июль 2021 года на почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал пасынка и падчерицу руками и ногами в область головы и других частей тела, бросал в них различные предметы. Кроме того дети часто оставались одни без присмотра и продуктов питания на продолжительное время.

По ходатайству следователя СК в отношении фигуранта судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

На предварительном следствии мужчина оправдывался, что применял силу лишь в воспитательных целях. Однако это не помогло. По решению суда виновного приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования законного представителя малолетних потерпевших о взыскании в их пользу компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.