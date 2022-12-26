Воронежские синоптики дали прогноз на новогодние праздники

Дед Мороз, скорее всего, в 2023 году придет под зонтом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ночь на 1 января 2023 года будет не похожа на традиционную новогоднюю. Не будет ни снега, ни тем более метели. Зато воронежцев ожидает вдоволь грязи и слякоти. Во всяком случае такой неблагоприятный прогноз дали синоптики.

- По предварительным данным, новогодний, да и все последующие ночи и дни предстоящих долгих праздников обещают быть теплыми, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Температура будет держаться в районе ноля или подниматься до +1…+2 градусов. Причина такой погоды в задержавшемся над европейской частью России циклоне. Дальше его не пускает царствующий над всей Сибирью огромный антициклон, там, напротив, стоит морозная погода. А вот во Владивостоке и в Японии, а также на Курильских островах и на Сахалине намело двухметровые сугробы. Вот эти два циклона не могут пробиться дальше. И сколько такое положение дел продлится, неясно.

- Когда же все-таки можно ожидать более зимнюю погоду?

- Теоретически может похолодать на Крещение. Просто многолетние наблюдения говорят о том, что на этот православный праздник обычно бывают морозы. Сильные дожди осенью и в начале зимы уже привели к поднятию воды в Дону, из-за чего и смыло несколько понтонных мостов. Река успела замерзнуть, пошел ледостав, что усугубило ситуацию. Потепление климата в нашей области уже привело к тому, что весна стала приходить на месяц раньше, а зима – наоборот, на месяц больше. К этому надо привыкать.