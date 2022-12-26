В Воронеже гриппом за неделю заболели 23117 человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За прошлую неделю к воронежским врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 23117 больных, в том числе 10525 детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 22,9%. Однако расслабляться рано, считают эпидемиологи.

- По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и острых респираторных инфекций, заболеваемость определяют вирусы гриппозной этиологии, с преимущественной циркуляцией вирусов гриппа А. Удельный вес вирусов гриппа увеличился с 71,5% до 82,2% за неделю, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Врачи напоминают о важности профилактики и соблюдения мер предосторожности. Для предупреждения заражения необходимо носить защитные маски в местах массового скопления людей (в общественном транспорте, магазине, рынке и т.д.); часто и тщательно мыть руки; пользоваться любыми доступными антисептическими средствами для обработки рук; чаще бывать на свежем воздухе, в зависимости от погодных условий выбирать оптимальную одежду; по возможности включать в свой рацион больше фруктов и овощей.

Напомним, ранее департамент здравоохранения сообщил, что за неделю воронежцы больше 1600 раз вызывали "неотложку" из-за высокой температуры.