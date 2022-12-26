Смертельное ДТП на воронежской трассе привело к уголовному делу

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в котором погиб 48-летний пассажир ВАЗ-210740. Напомним, трагедия произошла на трассе в Поворинском районе. Легковушка вылетела на полосу встречного движения и угодила прямо под грузовик.

В аварии пострадал 36-летний водитель из села Вихляевка и его пассажир, который позже скончался в больнице. Следователи выяснили, что водитель ВАЗа не имел права садиться за руль:

- Фигурант в марте текущего года был лишен права управления транспортным средством на 1,5 года, поскольку при задержании сотрудниками ДПС отказался от освидетельствования на состояние опьянения и за это был привлечен к административной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас следствие проводит необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых автотехническая. Автомобили изъяты и приобщены, как вещественные доказательства к материалам уголовного дела.