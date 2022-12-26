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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:15

За год воронежцы стали более оптимистичными

Таковы результаты соцопроса
Ирина КАЗАНИНА

Накануне Нового года институт общественного мнения «Квалитас» провел опрос среди воронежцев об их ожиданиях в грядущем году. Удивительно, но, согласно исследованию, среди жителей региона стало больше оптимистов.

Как и год назад большинство опрошенных (45% против 27%) надеется, что наступающий год будет лучше. Причем за минувшие 12 месяцев число оптимистов выросло с 36% до 45%. Но в тоже самое время пессимистов тоже немного «подросло» - с 27 до 72%.

Респонденты надеются, что следующий год принесет для страны разрядку напряженности.