Два человека пострадали в аварии с грузовиком в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием «КамАЗа» в Ольховатском районе. В воскресенье, около 19.20 на автодороге Р-194 «Воронеж-Луганск», по предварительным данным, 37-летний местный житель на «КамАЗе» нарушил правило проезда перекрестка неравнозначных дорог. Выезжая со второстепенной на главную, он не предоставил автомобилю ВАЗ-21120 под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате столкновения пострадали два человека – водитель и 21-летний пассажир ВАЗа. Обоих доставили в больницу.