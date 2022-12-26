В Воронежской области установят новый мост через Дон в Богучарском районе

Воронежские власти начали поиск подрядчика для разработки проектной документации на изготовление и монтаж нового наплавного моста через реку Дон. Его установят на дороге трасса «Дон» - Богучар - Петропавловка в Богучарском районе. Максимальная цена контракта - 2,9 млн рублей. Документацию нужно подготовить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

На данный момент в Богучарском районе есть понтонная переправа с движением в одну сторону. На новой переправе будут две полосы движения. Ширина проезжей части будет около семи метров; размеры тротуара для пешеходов – 2 х 0,75 м. Борт моста планируют сделать высотой 1,1 м. А ширина плавучего понтона – 3 м.

Заявки на участие в тендере принимают до 11 января. Подрядчика определят 13 января.

Напомним, из-за теплой зимы и подъема воды в Дону перекрыли движение на нескольких мостах. Пока нельзя проехать по следующим переправам:

в селе Новоживотинное Рамонского района;

в селе Галиевка Богучарского района;

в Верхнемамонском районе на дороге Ольховатка - Старая Калитва;

на 14-м км дороги «Воронеж - Луганск - Давыдовка» в Острогожском районе;

у села Селявное в Лискинском районе.