Отопительные печи на газовом топливе – в группе риска!

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Ежегодно в Воронежской области растет число случаев, связанных с несоблюдением собственниками жилых помещений обязанностей по безопасной эксплуатации газового оборудования.

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» предупреждает:

- Своевременное техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВДГО\ВКГО) и соблюдение правил использования газа в быту – самая эффективная профилактика против несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту! Не препятствуйте доступу слесаря к вашему газоиспользующему оборудованию!

- Отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО\ВКГО внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,

заключенного со специализированной организацией, согласно п/п «е» п. 45 Правил

поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, дает поставщику газа

право в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа.

- не закрывайте шиберную заслонку! От этого зависит ваша жизнь!

- по возможности замените печь современным газовым оборудованием!

Напомним, что коэффициент полезного действия газовых котлов 98%, а печей - немногим больше 40%. Таким образом, переход на новые

отопительные системы – это вопрос не только безопасности, но и экономии.

При запахе газа звоните 04! С мобильных – 104 или 112!