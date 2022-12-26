Стала известна дата открытия бесплатных катков в Центральном парке Воронежа

Катки уже почти готовы к открытию. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Катки, переехавшие с площади Ленина в Центральный парк, откроются во вторник, 27 декабря, в 11.00. Об этом сообщили в областном департаменте физкультуры и спорта.

В Центральном парке будут работать два катка. Один побольше - размером 28 на 16 метров, второй - 22 на 16 метров. Их установили на части территории парковки недалеко от входа в парк.

Раздевалка рядом с катком. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Катки проработают до 9 марта, то есть, примерно 2,5 месяца. Платить за пользование ими, как и на площади Ленина, будет не нужно. 10 марта начнется их демонтаж.

Расписание работы катков. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Напомним, катки перенесли с площади Ленина, потому что там для них не осталось места из-за другой концепции ее новогоднего оформления. На новую елку ушло 65 миллионов рублей, при этом проигнорировали петицию воронежцев, считавших, что эти деньги лучше потратить на поддержку бойцов, участвующих в СВО.