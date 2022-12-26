Житель Воронежской области лишился 30 тысяч при продаже стиральной машины в соцсети

В полицию с заявлением о краже денег с карты обратился 56-летний житель Поворинского района. Мужчина сообщил, что продавал через популярную соцсети стиральную машину. К нему под видом покупателя обратился неизвестный человек.

- В ходе непродолжительной переписки потерпевший сообщил неизвестному сведения о своей банковской карте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Через некоторое время, следуя инструкции злоумышленника, мужчина одобрил перевод денежных средств на неизвестный счет на сумму 30 тысяч рублей.

Лишь после этого мужчина осознал, что его обманули и решил обратиться в полицию.