Коронавирус в Воронежской области на утро 26 декабря: 40 человек заболели, никто не умер

Маску в общественных местах все равно стоит носить - ОРВИ и грипп никуда не делись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора вновь предоставили успокаивающие данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро понедельника, 26 декабря, заразилось 40 человек, 25 из них попали в больницы. На начало дня воскресенья, 25 декабря, напомним, заболел 41 наш земляк, 9 были госпитализированы. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 470 540 жителей Воронежской области.

Снова никто не умер от осложнений этой опасной болезни. Уже несколько суток число смертей в Воронежской области застыло на отметке 8 599. Хорошо бы и вообще не сдвинулось вперед.

Выздоровел на этот раз 21 наш земляк. На утро 25 декабря победивших ковид было больше - 30. Всего за время эпидемии избавились от коронавируса 461 233 жителя Воронежской области.