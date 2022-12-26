Главой воронежского сельского поселения Шуберское стал Сергей Иванов

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В Шуберском сельском поселении Воронежской области избрали главу. Выборы прошли в форме конкурса. Победителем его стал Сергей Иванов, он сменил на посту Александра Корчагина, перешедшего на работу в администрацию Новоусманского района.

Сергей Иванов родился в 1990 году. Окончил Воронежский институт высоких технологий, имеет квалификацию «Инженер» по специальности «Информационные системы и технологии».

Проходил службу в Военно-морском флоте в должностях радиотелеграфиста, вахтенного механика поста корабельной трансляции. После службы в Вооруженных силах Российской Федерации работал в комменции.

С февраля 2017 года работал на различных должностях в органах местного самоуправления городского округа г. Бобров. Работал в администрации Усманского 1-го сельского поселения.

3 октября 2022 года назначен исполняющим обязанности главы Шуберского сельского поселения.

Имеет нагрудный знак «За дальний поход» и награды администрации Новоусманского района.