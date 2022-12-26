На воронежской трассе в лобовом столкновении с большегрузом погиб пассажир ВАЗа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Вечером воскресенья, 25 декабря, в Поворинском районе Воронежской области на 26 километре автодороги «Поворино-Пески-Байчурово» произошла серьезная авария. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель на ВАЗ-210740 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Ивеко Евротеч», под управлением 39-летнего жителя города Якутск.

В результате ДТП ВАЗ превратился в груду металла. Его водитель получил телесные повреждения. Вместе с 48-летним пассажиром легковушки их доставили в больницу. Впоследствии пассажир от полученных травм скончался.

Полицейские начали проверку по факту аварии.