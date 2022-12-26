В Воронеже не нашлось желающих заниматься застройкой квартала ветхих домов

Когда начнут строить высотки, пока неясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торги на застройку ветхого квартала, ограниченного улицами Семилукской, 9 Января, Краснодонской и Малаховского, признали несостоявшимися. На них не подали ни одной заявки.

Квартал площадью 6,28 гектара планируют до конца 2029 года застроить высотками. Максимальная (она же начальная) цена аукциона была 70,14 миллионов рублей.

Вероятно, потенциальных застройщиков смутило то, что жителей квартала победившая на торгах компания должна была расселять за свой счет. Хотя теоретически можно было подать заявку на субсидию на возмещение расходов.