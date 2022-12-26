В Воронеже разбитая на дороге тыква создала аварийную ситуацию

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Необычный мусор обнаружили в воскресенье на проезжей части улицы Кольцовской в Воронеже. На дороге кто-то разбил огромную тыкву. Огромные куски овоща разметало по полосе, что осложнило дорожную обстановку. Водителям в потоке проходилось выруливать перед неожиданно возникшим премятствием. К счастью, вскоре подоспели сотрудники комбината благоустройства Ленинского района и собрали остатки тыквы с дороги.

Но эпизод с отскребанием тыквенных останков с мостовой, это малая толика ежедневного труда коммунальщиков. В дневную смену 25 декабря, согласно заданию управы, для уборки улично-дорожной сети Ленинского района задействованы 13 единиц специализированной техники и 16 работников ручной уборки.

За день вывезено 16 кубометров всякого мусора; и 17 тонн пескосмета. Эта работа проводилась, в частности, на улицах Куцыгина, Революции 1905 года, Красноармейская, Плехановская, Кирова, Кольцовская, 20 -летия Октября, Краснознаменная, Острогожская.