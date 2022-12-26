В Воронеже на Ленинском проспекте сгорел киоск

Фото с сайта ГУ МСЧ по Воронежской области Фото: Предоставлено

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о пожаре на Ленинском проспекте. В понедельник, 26 декабря, в половине четвертого утра на улице загорелся киоск площадью 20 квадратных метров. К месту пожара выехали 4 спасателя и две машины спецтехники.

В результате ЧП торговый павильон полностью выгорел изнутри. По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 03.43. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.

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