Воронежцев приглашают на Новый год в Дивногорье

В программе экскурсии, мастер-классы и лекции о животных заповедника Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С 4 по 7 января музей-заповедник организует экскурсии по пещерному комплексу, мастер-классы и лекции.

4 и 5 января

Посетителей ждет экскурсия внутри пещерного комплекса в Больших Дивах. Она будет посвящена истории и иконографии одного из главных христианских праздников — Рождества Христова. Рассказ дополнят изображения с проектора, а фоном для проекций станут сами меловые стены комплекса.

Для рукодельников проведут два мастер-класса:

- «Ангел-хранитель» по изготовлению куколки из текстиля. Ангел-хранитель может быть обережной или игровой куклой, можно украсить им елку или подарить близким.

- «Рождественская игрушка», изготовление и росписи фигурок из гипса, украшение набора гипсовых елочных игрушек (участники заберут их с собой).

6 января

В этот день пройдет лекция «Как зимуют норные животные». Гостям расскажут о представителях фауны музея-заповедника. Часть из них переживает зиму, уходя в спячку, другие остаются активными и в холодное время года. Чем они питаются, как спасаются от низких температур – об этом можно будет узнать на лекции.

7 января

Пройдет лекция «Зимующие птицы»: о разнообразии пернатых, остающихся на зимовку в средней полосе России, их образе жизни в холодный период года.