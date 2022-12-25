В Воронеже более 200 домов остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии

Сколько будут вынуждены мерзнуть жители Железнодорожного района, пока неясно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе случилась крупная коммунальная авария. Была повреждена труба, подающая холодную воду. Из-за этого вынуждены были отключить котельную по адресу: Ленинский проспект, 162К. Поэтому нет отопления и горячей воды более, чем в 200 домах по следующим адресам:

-№№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60 по ул. Переверткина;

-№№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, -№№ 40, 42, 44, 46, 48, 50 по ул. Остужева;

-№№ 1, 1а, 2в, 3, 5, 5а, 7, 7а, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35 по ул. Минская;

-№№ 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72 по ул. 25 Января;

-№№ 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 152, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 185, 187, 189, 193, 195, 181, 203, 205, 213, 215 по Ленинскому проспекту;

- №№ 2, 14, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 44а по ул. Старых Большевиков;

- № 27а по ул. Комсомольская;

- №№ 41,41а,43 по ул. Серафимовича;

- №№ 6,10,16,21 по ул. Гаршина

- №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 19 по ул. Зои Космодемьянской

-№ 65 по ул. Суворова.

После того, как специалисты «Водоканала» завершат ремонт, обещают сразу возобновить подачу отопления и горячей воды. Конкретных сроков, когда это может быть, пока не называют.

- Поврежден водовод диаметром 300 мм в районе дома № 25 по ул. Остужева. Для проведения работ водоснабжение полностью приостановили с 15.15 по адресам: Ленинский пр-т, 154-156, 162, 162к, д.162. На участке работают две ремонтные бригады, имеется вся необходимая спецтехника, в том числе откачивающее оборудование. Специалисты уже установили на водовод современную свертную муфту и готовят сети к заполнению. Ликвидацию аварии осложняли трехметровая глубина трубопровода и попадание в котлован дождевых вод, кроме того, часть работ специалистам приходилось выполнять вручную. Водоснабжение планируем восстановить в течение получаса, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж».