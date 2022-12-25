В Воронежской области открыли один из подтопленных мостов

Машины снова едут по понтонному мосту, ведущему из села Новогремяченское в Шилово. Фото: Телеграм-канал администрации Хохольского района.

В воскресенье, 25 декабря, снова открыли движение по понтонному мосту, соединяющему село Новогремяченское Хохольского района с воронежским микрорайоном Шилово. Об этом сообщили в телеграм-канале местной администрации.

Этот мост был перекрыт с 15 декабря – поднялась вода в Дону. Сейчас, видимо, ее уровень снова опустился. Ранее открыли мост и в Острогожском районе.

Таким образом, пока по схожим причинам остаются перекрыты переправы в районе села Новоживотинное Рамонского района, в селе Галиевка Богучарского района, в Верхнемамонском районе на дороге Ольховатка - Старая Калитва и у села Селявное в Лискинском районе.