Волейболистки «Воронежа» проиграли обе игры с «Брянском» на выезде

Наша женская волейбольная дружина находится в глубоком кризисе. Фото: cspsk-vrn.ru

Волейболистки «Воронежа» провели игры пятого тура чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» с «Брянском» на выезде. Наша команда подошла к этим играм в роли аутсайдера, а хозяйки шли на третьем месте. В итоге обе встречи закончились поражением воронежских волейболисток.

В первой партии первого матча подопечные Левона Джагиняна смогли огорчить хозяек площадки 21 раз. Во второй, отрыв от соперниц оказался чуть больше — наши спортсменки уступили 17:25. А в заключительном сете воронежские волейболистки сумели набрать 18 баллов.

Увы, второй матч сложился еще печальнее. Первая партия завершилась разгромом «Воронежа» 13:25. Вторая и третья получились немногим лучше. В обеих наши волейболистки смогли набрать лишь 17 очков.

Пока наша команда проиграла все 14 матчей, при этом во всех них смогла взять всего лишь пять партий.