В Воронежской области архимандрит Дионисий стал епископом Россошанским и Острогожским

Архимандрит Дионисий. Фото: monasterium.ru

Архимандрита Дионисия (Павла Шумилина) рукоположили в сан епископа Россошанского и Острогожского Русской православной церкви. Таинство провели в воскресенье, 25 декабря, в храме Кирилла и Мефодия в Ростокино Патриарх Кирилл, митрополиты Воскресенский Дионисий, Воронежский и Лискинский Сергий, Саранский и Мордовский Зиновий , архиепископ Егорьевский Матфей, епископы Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий и Солнечногорский Алексий. Ранее Дионисий был игуменом Серафимо-Саровского мужского монастыря села Новомакарово Грибановского района.

Архимандрита поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он пожелал святому отцу жизненной энергии, вдохновения и успехов в благородном служении церкви и людям.

Напомним, предшественник Дионисия в этом духовном звании епископ Андрей (Тарасов) удалился на покой 25 августа 2020 года. 28 августа он совершил последнюю Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе в Россоши.