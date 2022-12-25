Жительница Воронежа «подарила» мошенникам 2,1 миллиона рублей

48-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им больше двух миллионов, в том числе 1,6 млн, взятые в кредит. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

48-летняя жительница Советского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что деньги с ее карты того и гляди снимут аферисты. И предложил выручать их, пока не поздно. Женщина сняла 300 тысяч рублей, которые были у нее на счете, и перечислила на «безопасный», указанный аферистами.

Потом настоящие, а не виртуальные мошенники убедили свою жертву взять кредиты, якобы для того, чтобы не дать провести аналогичные действия аферистам. Женщина взяла в двух банках 1,6 миллионов рублей. Деньги она потом перечислила на 16 «безопасных» электронных кошельков. А потом добавила и еще 200 тысяч, которые у нее были на кредитных картах. В итоге добычей мошенников стали 2,1 миллиона рублей.

Через неделю женщина связалась с банком и спросила, закрыты ли ее кредиты деньгами с «безопасного счета». Там ей посоветовали обращаться в полицию. Что она и сделала. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

- Всего 24 декабря в Воронежской области зарегистрировали восемь сообщений о преступлениях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, и шесть фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около 6,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников ищут, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские предупреждают: очень часто мошенники убеждают оформить заявку на кредиты якобы для отмены предыдущей. А затем действуют по двум сценариям: либо переводят деньги через личный кабинет, данные которого выуживают у своих жертв, либо просят доверчивых людей их обналичить и зачислить на номера телефонов.

В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и перезвонить по бесплатному номеру, указанному на оборотной стороне пластиковой карты. Также имейте в виду: полицейские никогда не привлекают граждан для перевода каких-либо денег для поимки преступников и не используют их для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Так вы увеличиваете шансы на то, что аферистов быстро поймают.