Воронежцев предупредили о воровках в маршрутках

Когда едете в маршрутках, внимательно следите за своими вещами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 24 декабря, в соцсетях появились предупреждения о воровках, промышляющих в воронежских маршрутках. В частности, сообщали, что они орудуют в автобусах №№ 60 и 90. Случаи воровства телефонов были в районе цирка и возле остановки «Спартак». Описали также внешность преступниц и их способ действий:

- Одной девушке на вид 20 лет, но одета, как подросток, а другая на вид лет 35-40. Работают в паре. Подсаживаются к жертве и используют отвлекающий маневр - например, пихают в бок.

Есть у воровок и другая методика – сначала якобы замешкаться с оплатой проезда картой, а потом быстро выскочить из автобуса. Естественно, уже с чужим телефоном.

В региональном ГУ МВД факты краж подтвердили. Возбуждены уголовные дела, воровок разыскивают.