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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 12:17

В Воронеже водитель «Киа» врезался в дерево: ранен он сам и его пассажирка

ДТП случилось на Машмете
Юрий КОЗЛОВ
Водителя и его пассажирку отвезли в больницу.

Водителя и его пассажирку отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

Ранним утром в воскресенье, 25 декабря, в микрорайоне Машмет на улице Новосибирской у дома № 2И случилась авария. Автомобиль «Киа-Серрато» влетел в дерево. Одного из пострадавших сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать из искореженной машины с помощью специнструментов.

- Авария случилась в 5.25, - уточнили в городском отделе пропаганды ГИБДД. – 24-летний водитель и его 28-летняя пассажирка получили травмы. Их отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему молодой человек не справился с управлением машиной.