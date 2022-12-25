В Воронеже при неясных обстоятельствах умерла четырехмесячная девочка

В субботу, 24 декабря, в Левобережном районе в одной из квартир дома на улице Менделеева умерла четырехмесячная девочка. Соседи отмечают, что ребенок жил в неблагоприятных условиях.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета прокомментировали трагедию:

- Наши сотрудники проводят проверку по факту смерти малолетней девочки в Воронеже. По предварительным данным, это жуткое ЧП не носит криминальный характер. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, 18 декабря в селе Хреновое Бобровского района на улице Смоленской на пожаре погибли трехлетняя девочка и ее 11-летний брат. Родители и еще четверо детей успели выскочить из горящего дома.