В Воронеже стала известна точная причина эвакуации торгового центра «Мир»

В силовых структурах сообщили о причине эвакуации торгового центра «Мир», расположенного на улице Средне-Московская. Напомним, посетителей ТЦ попросили выйти на улицу в субботу, 24 декабря, около 17.30.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что поступили несколько звонков о том, что якобы в торговом центре заложена бомба. Однако «отрабатывали» эти информацию не спасатели, а полицейские. В 18.30 кинологи закончили обследование здания, взрывных устройств не обнаружили. И тех посетителей, которые не разошлись по домам, пустили назад.