Воронежский «Буран» проиграл 15 матч подряд – на этот раз «Горняку-УГМК» из Свердловской области

Победной оказалась шайба, забитая Максимом Денежкиным. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В выездном матче в городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме «Буран» провалил старт. На 13 минуте Максим Денежкин на половине площадки гостей финтами разбросал едва ли не всю пятерку «ураганных». Шайба в итоге досталась Степану Грымзину, и он открыл счет – 1:0. А уже на финише периода Денис Еркин реализовал большинство – 2:0.

Во втором периоде на 25 минуте отличный бросок удался Алексею Макееву – 3:0. Тут игроки «Бурана» немного взбодрились. На исходе 26 минуты Денис Бойчук одну шайбу отыграл – 3:1. Но на 28-й хозяева вернули себе преимущество в три гола. В сутолоке у ворот подхватил шайбу и точно бросил Денежкин – 4:1.

В третьем периоде «ураганные» бросились в погоню. На 47 минуте классный бросок с неудобной руки удался Никите Устиненко – 4:2. А на 51-й Артур Демидов и вовсе сумел завершить достаточно долгую атаку в меньшинстве, начавшуюся с перехвата шайбы – 4:3. До конца игры «Буран» атаковал, снимал вратаря при численном преимуществе. Но и в формате шесть на четыре «ураганным» не удалось счет сравнять. Итог печальный – 15-е поражение подряд.

У «Бурана» после 35 игр по-прежнему 18 очков и предпоследнее, 25 место. Впереди 27 декабря еще один выездной матч с «Южным Уралом» из Орска. Эта команда сейчас в таблице вроде бы недалеко от «Бурана» - 23 место. Вот только ее показатели куда лучше – 30 очков после 32 игр. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.