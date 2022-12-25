В Воронеже пропавшего по дороге на работу мужчину нашли в больнице

В Воронеже нашли пропавшего 19 декабря 51-летнего Алексея В. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мужчину обнаружили в больнице, его жизни ничего не угрожает. Что с ним произошло, не разглашают.

Напомним, 19 декабря Алексей В. ушел из дома на улице Ломоносова вроде бы на работу. Потом его видели в районе парка «Южный». После этого мужчину никто из знакомых не видел, на звонки он не отвечал.

Тем временем продолжаются поиски 16-летнего Никиты Пасынка, пропавшего днем 17 декабря в селе Нижний Карачан Грибановского района.