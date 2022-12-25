Коронавирус в Воронежской области на утро 25 декабря: 41 человек заразился, никто не умер

Коронавирус уже кажется менее опасным, чем грипп. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи снова успокоили данными по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро воскресенья, 25 декабря, заболел ковидом еще 41 житель Воронежской области, всего 9 из них попали в больницы. На утро субботы, 24 декабря, заразившихся было чуть меньше – 39, но госпитализировали большинство из них – 32.

Всего за время эпидемии коронавирусом заболели уже 470 500 жителей Воронежской области.

За сутки смертей от последствий ковида вновь не было. Число умерших от коронавируса в Воронежской области не меняется уже несколько дней – 8 599.

На этот раз всего 30 человек выздоровели. При том, что на начало дня 24 декабря их было 102. Коронавирус за время эпидемии сумели одолеть уже 461 212 жителей Воронежской области.

Напомним, сейчас гораздо опаснее ковида выглядит грипп. На неделе с 12 по 18 декабря специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 29 974 заболевания, рост по сравнению с предыдущими семи днями - 21%. При этом 71,5 процента из них – грипп, и только немногим больше четверти – обычные ОРВИ.