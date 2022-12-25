В Воронежской области пьяная 15-летняя девушка, рулившая иномаркой, врезалась в ворота дома

"Дэу" после столкновения с воротами. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 24 декабря, около 22.20 в Павловске у дома № 1 на улице Клемента Готвальда случилась авария. 15-летняя девушка, рулившая «Деу-Нексия» (машина принадлежит ее отцу), врезалась в железные ворота частного дома. По данным полиции, она ехала слишком быстро для сложных погодных условий. Кроме того, девушка оказалась пьяна. Экспертиза показала у нее 0,489 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

- Юная «автоледи» получила травмы, ее отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этой аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.