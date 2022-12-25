В центре Воронежа на площади Ленина появился Петр I высотой больше двух метров

Петр I на площади Ленина. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На плошади Ленина в субботу, 24 декабря, появился еще один элемент новогоднего убранства – фигура Петра Великого. С более чем двухметровой конструкцией, изображающей первого императора России, может сфотографироваться любой желающий. Она построена на металлическом каркасе из специального плотного пенопласта и покрыта множеством слоев полимера. Ее лепкой и росписью занимался вручную воронежский художник работа заняла у него около трех недель. Скоро фигура Петра получит индивидуальную подсветку.

– Петр I изображен молодым, ведь в Воронеж он приезжал, чтобы строить здесь российский флот, когда ему было всего 24 года, - рассказал автор этой конструкции. - По моему мнению, император в более пожилом возрасте больше подходит для Санкт-Петербурга. Мой Петр получился веселым, ведь на площадь будут приходить семьи с детьми и у них должно быть праздничное настроение.

Фигура Петра установлена недалеко от Никитинской библиотеки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По задумке образ императора частично основан на персонаже фильма «В начале славных дней», который вышел на экраны в 1980 году, это была экранизация романа Алексея Толстого. Цветовая гамма одежды и поза были творчески переосмыслены на основе различных картин с изображением Петра Великого.

Появление Петра I на новогодней площади Ленина символично. В 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого императора Всероссийского. С 1696 по 1722 год Петр Великий посещал Воронеж и нашу область 14 раз, провел здесь в общей сложности почти полтора года. По историческим данным, никогда больше глава государства не проводил в нестоличном городе так много времени, как Петр I в Воронеже.