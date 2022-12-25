В Воронежской области водитель «Нивы» врезался в «Форд» и попал в больницу

"Нива" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 24 декабря, в 18.40 в Лискинском районе на 15 километре дороге Лиски-Залужное 46-летний житель села Петровское, руливший «Нивой», потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в «Форд-Фокус», которым управлял 66-летний житель села Колыбелка. Водитель «Нивы» получил травмы, на скорой его увезли в больницу. Пенсионер, руливший «Фордом», серьезно не пострадал.

Капот иномарки сильно поврежден. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 декабря в Воронежской области случилось 112 ДТП, из них 85 – в Воронеже, 21 – на дорогах в районах и еще шесть – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 11 человек. Автоинспекторы задержали 11 пьяных водителей и столько же выезжавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.