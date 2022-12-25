В Воронеже в начале рабочей недели пойдет небольшой снег

- Когда же кончится дождь? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни. Пока ее никак не назовешь новогодней. И перспективы снегопада и бодрого морозца пока не видать. Переменчивый ветер с востока и юго-востока принес теплый для декабря циклон, который уходить не спешит. А значит, нас вновь ожидает слякоть.

В ночь на понедельник, 26 декабря, еще будет дуть северо-восточный ветер, но все равно будет тепло - +1. С неба посыпется снег с дождем. Днем подует юго-восточный ветер, однако температура не изменится. При этом продолжит идти дождь, уже без снега.

Во вторник, 27 декабря, ночью ветер сменится на восточный. Снова синоптики обещают снег с дождем на этот раз при 0 градусов. Днем подует юго-восточный ветер. В остальном по сравнению с ночной погода никак не изменится.

В ночь на среду, 28 декабря, будет легкий мороз – до -2 градусов и небольшой снег. Днем потеплеет до +1. И снег превратится в мелкий дождь.

В четверг, 29 декабря, ветер сменится на юго-западный. Похолодает до -1 градуса, снова пойдет мелкий снег. А вот днем теперь уже северо-западный ветер принесет с собой +1 градус и небольшой дождь.