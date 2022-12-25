В Воронежской области смыло водой еще один мост через Дон

кадр с видео. Фото: Богучар Vkontakte.

В субботу, 24 декабря, в селе Галиевка Богучарского района из-за продолжительной оттепели глыбы льда сорвали понтонный мост. На переправе оказались заблокированы две машины. В правительстве Воронежской области пообещали направить на место ЧП специалистов дорожных служб. Они должны помочь вызволить из ледяного плена автомобили, и главное – спасти людей, если они не успели вовремя покинуть машины. А также, если погода позволит, постараются вернуть на место мост.

Напомним, это уже шестой мост через Дон в Воронежской области, который вынуждены перекрыть из-за последствий оттепели. Переправу в селе Новоживотинное Рамонского района тоже снесло. Также вынуждены были закрыть мосты в Верхнемамонском районе на км 7+454 дороги Ольховатка - Старая Калитва, на 17-м километре дороги «Воронеж - Малышево - Гремячье» в Хохольском районе, на 14-м км дороги «Воронеж - Луганск - Давыдовка» в Острогожском районе и у села Селявное в Лискинском районе.