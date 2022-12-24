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НовостиОбщество24 декабря 2022 16:08

В Северном районе Воронежа частично пропало уличное освещение

Речь идет об участке улицы Лизюкова
Евгения ФРОЛОВА
Воронежцы надеются, что на безопасности дорожного двидения это не скажется

Воронежцы надеются, что на безопасности дорожного двидения это не скажется

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На участке улицы Лизюкова от 60—й армии до Жукова вечером 24 декабря внезапно пропало уличное освещение. Об этом рассказали читатели «Комсомольской правды» и прислали в редакцию фото.

- При этом во всех домах и зданиях свет есть. Также, что примечательно, работают светофоры, а вот уличного освещения нет. Надеемся, что на безопасности дорожного движения это не должно сказаться, - поделились читатели.