В Северном районе Воронежа частично пропало уличное освещение

Воронежцы надеются, что на безопасности дорожного двидения это не скажется Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На участке улицы Лизюкова от 60—й армии до Жукова вечером 24 декабря внезапно пропало уличное освещение. Об этом рассказали читатели «Комсомольской правды» и прислали в редакцию фото.

- При этом во всех домах и зданиях свет есть. Также, что примечательно, работают светофоры, а вот уличного освещения нет. Надеемся, что на безопасности дорожного движения это не должно сказаться, - поделились читатели.