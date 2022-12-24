В Воронеже женщина перевела мошенникам 1,5 млн после звонка из «банка»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Еще одна жительница Воронежа попала на уловку мошенников. 40-летняя местная жительница сообщила в полицию, что она перевела неизвестным 1 517 000 рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 декабря.

Оказалось, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения и убедил женщину, что с ее счета аферисты пытались похитить денежные средства. Предложил выход. Для этого надо было перевести сбережения на «безопасный счет». Дама продиктовала злоумышленнику персональные данные и после этого лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.