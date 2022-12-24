Маршрутка в Воронеже перевернулась из-за угнанной «Мазды»

Фото - ГУ МВД по региону

Спровоцировавшая ДТП с перевернутой маршруткой в Воронеже на улице Ворошилова утром 24 февраля машина оказалась в угоне. Владелец автомобиля заявил об этом правоохранителям. Такими данными поделились в облпрокуратуре.

Правоохранители установили марку скрывшегося автомобиля, по вине которого маршрутка № 70 попала в аварию возле остановки "Механический завод". В надзорном ведомстве пояснили, что полицейские проводят проверку случившегося, а ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Советского района Воронежа.

Напомним, ДТП произошло в начале девятого утра у дома №22 по ул. Ворошилова. От удара маршрутка протаранила восемь припаркованных легковушек и перевернулась. Пострадали трое пассажиров и водитель.