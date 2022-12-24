Напавшую с ножом на полицейского в Воронежской области женщину отправят на принудительное лечение

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Подгоренский райсуд Воронежской области передали уголовное дело, фигуранткой которого стала 36-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в применении насилие к полицейскому (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 24 декабря.

По данным следствия, нападение произошло в июле. Тогда мать заявила в полицию, что ее избивает собственная дочь. К ним домой пришел участковый для выяснения ситуации. А женщина ударила правоохранителя ножом в область бедра. Мужчину госпитализировали. Нападавшую остановил наряд полицейских, которые прибыли на место происшествия.

В ходе следствия проведенная экспертиза установила, что у обвиняемой есть хроническое психическое расстройство и в момент нападения она была невменяема. Уголовное дело направили в суд, чтобы к женщине применили принудительные меры медицинского характера.