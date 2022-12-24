За сутки коронавирусом в Воронежской области заболели 39 человек, никто не умер

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По состоянию на 24 декабря коронавирусом за сутки в Воронежской области заболело 39 человек. Госпитализировали из них 32 пациентов. Новыми данными поделился федеральный оперштб.

Всего с начала пандемии количество случаев заболевания зафиксировано 470 459.

По счастью, за последние 24 часа летальных исходов от осложнений ковида не зарегистрировано. Всего за период эпидемии скончалось 8 599 человек.

Выписано за сутки из стационаров и амбулаторного лечения 102 воронежца. Смогли победить болезнь в регионе 461 182 раза.